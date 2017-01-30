تسارع نمو المعروض النقدي السعودي مع تعافي الاقتصاد

من أندرو تورشيا

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تسارع نمو عرض النقود في ديسمبر كانون الأول في إشارة على تعافي الاقتصاد بعد التراجع الذي شهده العام الماضي بفعل هبوط أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

وارتفع عرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع ليصل إلى 0.7 بالمئة في ديسمبر كانون الثاني وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2016 مقابل 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتسارع نمو عرض النقود ن1 ون2 بنسب مشابهة.

وساعد إصدار سندات قياسي حكومي بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول في الحد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة وشجع السلطات على البدء في تسوية ديون بمليارات الدولارات للقطاع الخاص.

كما أتاح تحسن أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية لتصل إلى نحو 55 دولارا للبرميل من نحو 45 دولارا في 2016 الفرصة أمام الحكومة لتخفيف إجراءات التقشف بشكل طفيف.

وأظهر التراجع الحاد للودائع الحكومية لدى البنك المركزي تزايد نشاط الحكومة في الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية إذ تراجعت تلك الودائع بمقدار 44.5 مليار ريال (11.9 مليار دولار) عن الشهر السابق لتصل إلى 190 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول مسجلة أدنى مستوى في سنوات.

في الوقت ذاته زادت الودائع الحكومية في ميزان الحساب الجاري لدى البنك المركزي بواقع 44.8 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى في 2016 في إشارة على أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الحكومة على دعم الحساب.