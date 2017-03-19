مصادر: أستر الإماراتية للرعاية الصحية تسعى لتعديل شروط قرض

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن أستر دي.ام للرعاية الصحية ومقرها الإمارات العربية المتحدة تجري مناقشات مع البنوك الدائنة لتغيير بعض شروط قرض مجمع في ظل أوضاع صعبة تشمل تأخر مدفوعات مستحقة لها.

كانت الشركة التي تدير مستشفيات وعيادات وصيدليات في الخليج والهند حصلت على قرض مجمع متعدد الشرائح يعادل نحو 600 مليون درهم (163 مليون دولار) في مارس آذار من العام الماضي وفق بيانات تومسون رويترز.

تريد أستر على وجه الخصوص تعديل فترة السحب من القرض.

وقال مصدر مصرفي "هناك بعض البنود في القرض يرغبون في تغييرها."

وأحجم متحدث باسم أستر عن التعليق.

يقول مصرفيون إن عددا من شركات الرعاية الصحية في الإمارات يدرس خيارات إعادة تمويل الديون لتحسين الأوضاع في ظل تباطؤ النشاط.

ويعاني البعض بسبب تغييرات في قواعد التأمين الصحي بأبوظبي فضلا عن المنافسة المحتدمة والتباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى مغادرة آلاف الأجانب بسبب فقد الوظائف.