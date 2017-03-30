مقدمة 1-دريك آند سكل دبي تخرق تعهدات مرتبطة بصكوك وتسهيلات مصرفية أخرى

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من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد وهديل الصايغ

دبي 30 مارس آذار (رويترز) - قالت دريك آند سكل للبناء ومقرها دبي اليوم الخميس إنها خرقت تعهدات مالية مرتبطة بتمويل صكوك مجمع وتسهيلات مصرفية أخرى في 2016 بعدما تكبدت خسائر العام الماضي.

تخوض الشركة محادثات مع مقرضيها للتوصل إلى حلول جديدة بشأن تسهيلات الدين ذات الصلة التي مضى موعد استحقاقها من حيث المبالغ الأصلية للقروض والفوائد المستحقة لتصبح هذه القروض من الناحية الفنية قابلة للدفع عند الطلب.

وقال مصدر مطلع إن البنوك لم تطالب بالمدفوعات المتأخرة ومن غير المرجح أن تفعل لحين التوصل إلى اتفاقات جديدة تتضمن شروطا لإعادة التمويل أو إعادة التفاوض بشأن الدين القائم.

ولم يتسن الوصول إلى أي من مسؤولي دريك آند سكل للتعليق.

وخرقت الشركة تعهدات مالية تتعلق بعدد من التسهيلات البنكية في 2015 وقالت إنها توصلت بعد ذلك إلى اتفاق على تنازل مشروط حتى ديسمبر كانون الأول 2016 لكنها لم تتمكن من الالتزام بتقديم بعض التقارير المطلوبة من الدائنين لتخرق التعهدات المالية مجددا. وتجرى مراجعة التعهدات على أساس فصلي.

وفي فبراير شباط الماضي أعلنت الشركة عن خطة تحول وإعادة هيكلة تتضمن عددا من إجراءات خفض التكلفة ومساعي لزيادة رأس المال والتخلص من الوحدات التابعة التي لا تحقق أداء جيدا أو المتعثرة.