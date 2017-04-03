دار الأركان السعودية تطلق صكوكا دولارية رغم قيود الاقتراض

من ديفيد باربوشيا

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصرفيون مشاركون في إصدار صكوك لدار الأركان اليوم الاثنين إن شركة التطوير العقاري السعودية تعتزم إطلاق الإصدار الدولي المقوم بالدولار هذا الأسبوع والذي سيكون الأول لشركة سعودية هذا العام.

وأظهرت نشرة الإصدار أن من المتوقع أن تصدر الصكوك، التي ستكون بالحجم القياسي مما يعني أن قيمتها لن تقل عن 500 مليون دولار، رغم وجود قيود معينة على قدرة الشركة على إصدار ديون.

وستستخدم الحصيلة في أغراض من بينها إعادة تمويل دين قائم، وهو ما يفسر السبب وراء قدرة دار الأركان على إصدار سندات رغم أنها من الناحية الفنية ستخرق حد الاقتراض، وفقا لملحق نشرة الاكتتاب الذي أرسل إلى المستثمرين في 31 مارس آذار واطلعت عليه رويترز.

تتضمن الصكوك المزمعة تعهدا يحد من قدرة الشركة على الاقتراض ما لم تستوف معايير محددة تتعلق بنسبة التغطية، وهي النسبة بين أرباحها الأساسية المجمعة (الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون) ومصروفات الفوائد.

ولدى دار الأركان إصدار صكوك قائم بقيمة 450 مليون دولار لأجل خمس سنوات يستحق في 2018 وآخر بقيمة 400 مليون دولار لنفس الأجل يستحق في 2019.

يعني التعهد ألا تصدر دار الأركان المزيد من الديون إذا بلغت نسبة التغطية المجمعة 2.5 إلى واحد على الأقل ما دامت صكوكها التي تستحق في 2019 قائمة وأن تدور تلك النسبة بين اثنين وواحد على الأقل في أي وقت بعد ذلك.

وتقول الشركة في ملحق نشرة الإصدار إن نسبة التغطية المجمعة تبلغ حاليا أقل من 2.5 إلى واحد.