مصادر: أرامكو السعودية تمدد بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية
دبي 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن أرامكو السعودية مددت عملية بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية بعد الموعد الأصلي في الثالث من أبريل نيسان.
وقال أحد المصادر إن دفاتر أوامر الشراء ستظل مفتوحة ليوم واحد آخر.
وذكرت وثيقة صادرة عن البنوك التي تقود ترتيب الإصدار أن شركة النفط العملاقة فتحت باب تجميع أوامر الاكتتاب لأول إصداراتها من الصكوك، والذي يندرج ضمن برنامج صكوك بقيمة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، في 27 مارس آذار.
والصكوك لأجل سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.
(الدولار=3.7500 ريال ) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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