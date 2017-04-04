مصادر: أرامكو السعودية تمدد بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية

دبي 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن أرامكو السعودية مددت عملية بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية بعد الموعد الأصلي في الثالث من أبريل نيسان.