السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية وتفوض بنوكا لتنسيق جولة ترويجية

الرياض 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء إنها فوضت بنوكا استثمارية محلية وعالمية لتنسيق اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من الأحد المقبل في إطار برنامج لإصدار صكوك دولية.

وقال البيان "​أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك... وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت ستبدأ من يوم الأحد الموافق 09-04-2017."

وأضاف أن المكتب كلف البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج بعد عقد هذه الاجتماعات وذلك وفقا لظروف السوق.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول قيمة الإصدار المرتقب أو البنوك التي ستتولى ترتيبه.

كان مصرفيون قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن الرياض تتوقع بيع صكوك تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار في إصدار قد يطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتخطط المملكة لإصدار صكوك بهيكل هجين.

سيكون الإصدار الجديد هو ثاني إصدار سندات دولية من السعودية بعد أن باعت المملكة أولى سنداتها التقليدية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكان ذلك أكبر طرح لأدوات دين في الأسواق الناشئة على الإطلاق.

بدأت المملكة في طرق أبواب أسواق الدين الدولية لتنويع موارد التمويل وسد العجز الكبير في الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وبحسب مصادر لرويترز تتولى بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين في الإصدار المزمع. وقالت مصادر مصرفية إن بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك يشاركان أيضا في ترتيب الإصدار وقد تنضم بنوك أخرى أيضا إلى مديري الطرح.