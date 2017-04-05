مصادر: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية
دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية جمعت 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) في أول إصداراتها من الصكوك.
وتأتي السندات الإسلامية في إطار برنامج قيمته 37.5 مليار ريال وهي أول تمويل تجمعه شركة النفط العملاقة بهدف تنويع إيراداتها بعد تأثرها بانخفاض أسعار النفط العالمية.
والصكوك المطروحة بالعملة المحلية وبفائدة متحركة يبلغ أجلها سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.
(الدولار = 3.7502 ريال سعودي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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