مصادر: أرامكو تجمع 3 مليارات دولار في أول إصدار صكوك بالعملة المحلية

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن شركة أرامكو السعودية جمعت 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) في أول إصداراتها من الصكوك.