مقدمة 1-المالية السعودية:‭ ‬تأهل 13 بنكا للمشاركة في برنامج صكوك محلي

(لإضافة الحجم المتوقع للإصدار الأول البالغ 10 مليارات ريال وسياق)

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن 13 بنكا محليا تأهلوا للمشاركة في برنامج الحكومة المزمع لإصدار سندات إسلامية بالعملة المحلية.

وقالت وزارة المالية في بيان مختصر إن مصرف الإنماء ساعد في هيكلة الصكوك. ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية أو يحدد موعد بدء الإصدار. وقالت الوزارة إن أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيجري وفقا لتقدير وزارة المالية.

كان وزير المالية محمد الجدعان قال لتلفزيون العربية الأسبوع الماضي إن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية، التي تستهدف مساعدة الرياض على تغطية عجز الموازنة الكبير الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط، ستبدأ هذا الشهر.

والبنوك الأخرى المتأهلة بجانب مصرف الإنماء هي البنك الأهلي التجاري والبنك الأول وبنك البلاد وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار والبنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية.

ولم تفصح الوزارة عن كيفية مشاركة البنوك، لكن مصرفيين ببنوك تجارية قالوا إنهم يعتقدون أن البنوك ستعمل كمشتر للسندات في السوق الأولية.

وتوقع مصرفيان سعوديان أن يبلغ حجم الإصدار الأول للصكوك نحو عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) وأن تطرح الإصدارات التالية على نحو شهري.

وكان مسؤول رفيع بوزارة المالية قدر في مايو أيار أن إصدارات الدين المحلية ستغطي ما بين 25 و35 بالمئة من العجز في 2017 والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 200 مليار ريال.

وأطلقت الرياض إصدارات بالعملة المحلية لسندات محلية تقليدية في 2015 لكنها أوقفتها في أواخر العام الماضي بعد أن قلصت السيولة بالنظام المصرفي.