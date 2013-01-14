مصادر: صافولا السعودية تسعر صكوكا بقيمة 400 مليون دولار اليوم

من ديفيد فرنش

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدران إن من المنتظر أن تستكمل مجموعة صافولا السعودية اصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) اليوم الإثنين في أول اصدار صكوك من الشركة وأول طرح بالعملة المحلية في السعودية في 2013.

وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما أن المجموعة الغذائية التي تمتلك أكبر أنشطة لتكرير السكر في الشرق الأوسط ستطرح صكوكا لأجل سبع سنوات بسعر 110 نقاط أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

وسعت الشركة لموافقة المساهمين على إصدار الصكوك في أكتوبر تشرين الأول وأسست برنامجا لإصدار الصكوك في ديسمبر كانون الأول قائلة إن مرتب البرنامج هو إتش.اس.بي.سي السعودي.

ومن المقرر أن تعلن صافولا هذا الشهر نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي. ووفقا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز فإن من المتوقع أن تعلن الشركة تراجع أرباحها الصافية 8.4 بالمئة في الربع.

وفي أكتوبر قالت صافولا إنها اشترت أسهما في المراعي السعودية بملياري ريال لترفع حصتها في الشركة إلى 36.5 بالمئة.

وأغلق سهم صافولا اليوم الإثنين مرتفعا 0.25 بالمئة مقارنة مع تراجع السوق 0.4 بالمئة.