المراعي السعودية تنوي إصدار شريحة ثانية من برنامج صكوك

الرياض 4 مارس آذار (رويترز) - قالت المراعي السعودية ‭‭ ‬‬ أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية إنها تعتزم إصدار الشريحة الثانية من برنامج صكوك قيمته الإجمالية 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار).

وقالت المراعي التي أصدرت الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة مليار ريال في مارس آذار الماضي إن الشريحة الثانية من البرنامج ستكون ضمن طرح خاص للمستثمرين بالسعودية لكن الأمر سيكون مشروطا بوضع السوق.

وأوضحت في في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية على الإنترنت أنها ستعقد عدة اجتماعات هذا الأسبوع مع المهتمين بالاستثمار في هذه الصكوك.

كانت المراعي قالت في مايو أيار إن مجلس إدارتها أقر أكبر خطة نمو على الإطلاق لاستثمار 15.7 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في الفترة بين عامي 2013 و2017 لتحقيق النمو وتطوير القطاعات.