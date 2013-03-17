مشروع بتروكيماويات لأرامكو السعودية وداو يصدر صكوكا

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة صدارة للكيماويات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال إنها أطلقت سندات إسلامية (صكوكا) بالعملة المحلية للمساهمة في تمويل إنشاء مجمع بتروكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار بشرق المملكة.

وسيكون المجمع الواقع بمدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم يتم إنشاؤه على مرحلة واحدة.

وسيتحدد حجم وسعر الصكوك التي ستقتصر على المستثمرين السعوديين فور الانتهاء من الجولات الترويجية. وقال بيان للشركة إن الصكوك ستصدر لأجل 16 عاما.

وتشكل الصكوك جزءا من حزمة ديون قيمتها 12.5 مليار دولار يجري جمعها حاليا لتمويل إنشاء المشروع الذي سينتج أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا عند اكتماله عام 2016.

ومن إجمالي التمويل قدم بنك الصادرات والواردات الأمريكي 4.975 مليار دولار وهو أكبر قرض مباشر يمنحه البنك لمشروع واحد.

وقال البيان إنه جرى تفويض دويتشه بنك وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد لترتيب إصدار الصكوك. كانت مصادر أبلغت رويترز في يونيو حزيران أنه تم اختيار البنوك وتحديد المبلغ المستهدف من الطرح بما يعادل 1.4 مليار دولار.

وسيكون هذا ثاني إصدار صكوك لتمويل مشروعات في السعودية. وصدرت أول صكوك من هذا النوع بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول 2011 عن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية.