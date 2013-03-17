مصادر: البحري السعودية تدرس إصدار صكوك لإعادة تمويل قرض

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر اليوم الأحد إن الشركة الوطنية السعودية للتقل البحري (البحري) تدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأول مرة بهدف المساهمة في إعادة تمويل قرض حصلت عليه للاستحواذ على فيلا البحرية التابعة لأرامكو السعودية العام الماضي.

وبعد شراء أسطول فيلا في صفقة تكلفت 4.88 مليار ريال (1.3 مليار دولار) أصبحت البحري رابع أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم والناقل الحصري لأرامكو السعودية لنقل النفط الخام المبيع من قبل أرامكو على أساس التسليم للعميل بالناقلات العملاقة.

وتم تمويل تلك الصفقة التي لا تزال تتطلب الموافقة النهائية من جانب المساهمين من خلال قرض مؤقت مدته عام واحد بقيمة 3.2 مليار ريال إضافة إلى نقل 78.75 مليون سهم جديد من أسهم البحري إلى أرامكو بسهر 22.25 ريال للسهم وهو ما يمنح أرامكو حصة 20 في المئة في البحري بعد اكتمال الصفقة.

وقالت المصادر إن القرض قدمته الوحدة السعودية لإتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان تشيس ومجموعة سامبا المالية وهم أيضا المرشحون لإدارة إصدار الصكوك.

وامتنع متحدث باسم البحري في الرياض عن التعليق.

وقال مصرفي سعودي طلب عدم نشر اسمه إن البنوك التي قدمت القرض المؤقت تتوقع أن تشارك في صفقة إعادة التمويل.

وقال أحد المصادر إن ذراع الاستثمار المصرفي للبنك الأهلي التجاري السعودي الحكومي يمكن أن يشارك أيضا كمرتب للإصدار.

وتتجه الشركات السعودية بشكل متزايد للحصول على التمويل من سوق السندات بالمملكة سعيا لتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن قروض البنوك وللاستفادة من السيولة المرتفعة لدى المستثمرين.