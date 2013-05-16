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البنك الاسلامي للتنمية يعين بنوكا لبيع صكوك محتمل

Thu May 16, 2013 9:25am GMT
 
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دبي 16 مايو أيار (رويترز) - قال مرتبو اصدار اليوم الخميس إن البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة اختار ثمانية بنوك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار صكوك محتمل.

واضافوا ان البنك سيستضيف اجتماعات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا اعتبارا من 25 مايو آيار للترويج لاصدار قياسي لصكوك مقومة بالدولار وفقا لظروف السوق.

ويبلغ حجم الاصدار القياسي 500 مليون دولار على الأقل.

والبنوك المعينة هي بنك بروة القطري وكريدي أجريكول وسي.آي.ام.بي وبنك أبوظبي الوطني وناتيكيس والأهلي كابيتال وهو الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 