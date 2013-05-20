دار الأركان السعودية تختار 6 بنوك لإصدار صكوك دولية

الرياض 20 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية إنها اختارت ستة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمرين لطرح الشريحة الأولى من برنامج صكوك دولية.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن الصكوك التي ستكون مقومة بالدولار تهدف لتمويل مشروعات الشركة السكنية وسيتضمن الطرح عدة شرائح خلال فترة 12 شهرا المقبلة.

وقال البيان إن الشركة عينت كلا من بنك الخير وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الريان وكيو انفست لإدارة إصدار الشريحة الأولى.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول قيمة الإصدار.

وعلى مدى السنوات الست الماضية أصدرت دار الأركان أربعة إصدارات ضمن برنامج الصكوك منها ثلاثة إصدارات دولية بالدولار الأمريكي وإصدار محلي بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار ريال.

وسددت الشركة ستة مليارات ريال من قيمة تلك الصكوك ليتبقى أمامها سداد 2.4 مليار ريال خلال 2014 و2015.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)