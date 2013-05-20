مقدمة 2-دار الأركان السعودية قد تبيع صكوكا بقيمة 300 مليون دولار هذا الأسبوع

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من مالا بانشوليا وديفيد فرنش

الرياض 20 مايو أيار (رويترز) - تتطلع دار الأركان السعودية للتطوير العقاري إلى جمع نحو 300 مليون دولار من أول إصداراتها من السندات العالمية منذ أكثر من ثلاثة أعوام بهدف الحصول على تمويل للاستفادة من الفرص المتوفرة في قطاع العقارات السعودي.

وقالت البنوك المرتبة للإصدار في بيان إن الشركة تعتزم جمع المبلغ من إصدار صكوك لأجل خمس سنوات بدأت في تسويقها للمستثمرين اليوم الاثنين قبل التسعير في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكان أحدث إصدار لصكوك دولارية لدار الأركان في 2010 عندما سعرت صكوكا بقيمة 450 مليون دولار عند 10.75 بالمئة.

وتزامن الإصدار السابق - وهو أول إصدار سندات لشركة سعودية تتاح للمستثمرين في الولايات المتحدة - مع تباطؤ القطاع العقاري بالمنطقة وأزمة ديون دبي التي أثرت سلبا على المعنويات بالمنطقة.

لكن منذ ذلك الحين بدأ القطاع يشهد انتعاشا لاسيما مع إصدار قانون الرهن العقاري في السعودية وارتفاع الطلب على السندات الإقليمية مما ساعد دار الأركان على خفض تكلفة التمويل بصورة كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية ازدهارا في قطاع العقارات بمجرد تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره والذي أعلن عنه في يونيو حزيران الماضي. ويمثل نقص الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة مشكلة كبيرة في المملكة حيث يقول محللون إن السعودية تحتاج لبناء 275 ألف منزل سنويا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب.