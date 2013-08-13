الخبير كابيتال السعودية تسعى لتعزيز استثماراتها بالمنطقة والإدراج بالبورصة

من برناردو فيزكاينو

13 أغسطس آب (رويترز) - تخطط شركة الخبير كابيتال ومقرها جدة لتعزيز استثماراتها في منطقة الخليج وإدراج سهمها بالبورصة السعودية مما يشي بتحسن في معنويات المستثمرين بالمنطقة.

وذكر هنري شاوول رئيس استراتيجيات الاستثمار بالشركة إن شركات سعودية مثل الخبير المتخصصة في الاستثمارات الإسلامية تعزز استثماراتها لتلبية احتياجات العملاء في كل من الأسواق الإقليمية والغربية.

وقال شاوول "في قطاع الاستثمار المباشر مثلا نسعى للاستثمار بشكل أكبر في منطقة مجلس التعاون ونتطلع لعدة فرص جادة حاليا."

وتأسست الشركة عام 2004 كشركة استشارات لتتحول إلى شركة استثمارية عام 2008 بأصول مدارة متواضعة بلغت عشرة ملايين دولار آنذاك. وقال شاوول إن الشركة تدير حاليا ما يقرب من 500 مليون دولار بزيادة 17 في المئة عن عام مضي.

وقال "نتوقع زخم نمو مشابها مستقبلا."

وذكر شاوول أن الشركة تسعى لاستصدار رخصة لإدراج سهمها في سوق الأسهم المحلية ولم يحدد إطارا زمنيا لذلك. وفي عام 2008 جمعت الشركة 217 مليون دولار من إصدار خاص لمستثمرين محليين.

وأشار شاوول إلى أن الشركة أبرمت العام الماضي صفقات عقارية بالولايات المتحدة وأطلقت صندوقا عقاريا في بريطانيا وتعد لإصدار صناديق أخرى.

وقال "بالنسبة للعقارات مجال النمو الرئيسي لنا سيكون الأسواق الدولية. وقد أطلقنا صندوق أسهم سعوديا جديدا ونطور حاليا منتجا لأسواق المال الإقليمية."