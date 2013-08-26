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مصادر: بنك ساب السعودي يخطط لإصدار صكوك لدعم رأس المال التكميلي

Mon Aug 26, 2013 11:20am GMT
 
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دبي 26 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الإثنين إن بنك ساب السعودي وهو إحدى وحدات إتش.إس.بي.سي هولدنجز يخطط لبيع سندات إسلامية (صكوك) لدعم رأس المال التكميلي قبل نهاية العام.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المسألة ليست معلنة أن إتش.إس.بي.سي سيقدم المشورة لبنك ساب بشأن الصكوك المزمعة التي ستكون مقومة بالريال.

وامتنع بنك ساب عن التعليق. وساب هو ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية ويملك فيه إتش.إس.بي.سي هولدنجز حصة قدرها 40 في المئة.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
 