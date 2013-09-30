المراعي السعودية تبيع أول صكوك هجين من خارج القطاع المصرفي في الخليج

30 سبتمبر أيلول (آي.إف.ار) - قال مصرفيون إن شركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان باعت صكوكا بقيمة 1.7 مليار ريال (453.2 مليون دولار) اليوم الإثنين هي أول إصدار صكوك هجين من شركة خارج القطاع المصرفي في الخليج.

ويعد هذا الإصدار صكوكا دائمة أي ليس له تاريخ استحقاق وبالتالي فهو يشترك مع الأسهم في بعض الخصائص. ويحق للشركة سداد قيمة الصكوك بعد خمس سنوات.

ومنذ العام الماضي أصدر بنكان في الخليج صكوكا هجين وأصدر بنك سندات تقليدية هجين لكن صكوك المراعي هي أول إصدار هجين في منطقة الخليج من شركة خارج القطاع المصرفي.

وتم تسعير صكوك المراعي عند 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن لثلاثة أشهر وهو ما يتوافق مع السعر الاسترشادي المعلن سابقا. وقال مصرفي في أحد البنوك المرتبة للإصدار إنه في حال عدم سداد قيمة الصكوك يرتفع هامش الربح بواقع 750 نقطة أساس.

وستصدر البيانات الخاصة بتوزيعات الصكوك على قطاعات المستثمرين وسعر إعادة الطرح في وقت لاحق هذا الأسبوع حسب القواعد السعودية. وقال المصرفي إن من المرجح أن يكون سعر إعادة البيع هو القيمة الاسمية.