الإسلامي للتنمية يدرس برنامج صكوك في دبي

من برناردو فيزكاينو

10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يدرس البنك الإسلامي للتنمية في جدة إطلاق برنامج لإصدار الصكوك في دبي سيدعم في حالة المضي قدما فيه طموحات دبي لأن تصبح مركزا عالميا للأنشطة الإسلامية.

وسيكون هذا ثالث برنامج لإصدار الصكوك من البنك الحاصل على تصنيف ‭‭AAA‬‬ وهو مؤسسة دولية تضم في عضويتها 56 دولة وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في البلاد والمجتمعات الإسلامية. وسيكون أول برنامج صكوك للبنك في بلد بالشرق الأوسط.

ومازالت المناقشات بشأن البرنامج في مرحلة مبكرة. ويشهد البنك طلب نشطا على إصداراته من الصكوك ويخطط لزيادة حجم برنامجه المدرج في لندن إلى عشرة مليارات دولار من 6.5 مليار دولار حاليا.

وقال حسن دميرهان مدير إدارة الخزانة بالبنك عن برنامج صكوك دبي "لم يتم تقدير حجم بعد وقد يستغرق ذلك وقتا."

وأضاف "صيغة البرنامج ستكون مشابهة لصيغة الأوراق متوسطة الأجل الحالية وذلك وفقا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها."

وفي عام 2005 أطلق البنك أول برنامج صكوك له في بورصة لندن وجمع ما يقرب من سبعة مليارت دولار من 15 إصدارا منها إصدارات قيمتها 6.3 مليارا مازالت قائمة.

ولدى البنك برنامج صكوك قيمته مليار رنجيت (313 مليون دولار) مدرج في بورصة ماليزيا جمع منه 700 مليون رنجيت عبر ثلاثة إصدارات منذ 2008.