مصدران : دو الإماراتية للاتصالات تتفق على شروط قرض قيمته 720 مليون دولار

من ديفيد فرنش

دبي 16 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الأحد إن شركة دو الإماراتية للاتصالات اتفقت مع بنوك على شروط قرض قيمته 720 مليون دولار من أجل إعادة تمويل تسهيلين ائتمانيين وخفض تكلفة التمويل للشركة.

وذكر المصدران المطلعان على الأمر أن مدة القرض خمس سنوات ومقدم من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني ومجموعة سامبا المالية السعودية. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لانه لم يجر الاعلان عن الاتفاق بعد.

وأحجمت دو عن التعقيب في اتصال مع رويترز.

وقال المصدر إن سعر الفائدة الذي ستسدده دو على القرض الجديد يزيد 130 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).

وذكر مصرفيون لم يشاركوا في الاتفاق أن السعر الذي حصلت عليه دو من البنوك الثلاثة منخفض جدا لاسيما وانها حصلت على قرض لمدة خمسة أعوام.

وقال أحد المصرفيين غير المشاركين في الصفقة "تجري محادثات منذ ثلاثة إلى اربعة أشهر تقريبا بين الشركة والبنوك وقد طلبوا خمسة اعوام ولكن معظم البنوك ابدت استعدادا لعرض ثلاثة اعوام لاسيما عند مستويات التسعير التي طلبوها."

ويحل قرض دو الجديد محل تسهيلين ائتمانيين قائمين.