الأهلي كابيتال تتوقع استمرار نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بالسعودية

الرياض 19 فبراير شباط (رويترز) - توقعت الأهلي كابيتال في تقرير حديث استمرار نمو الائتمان المصرفي السعودي للقطاع الخاص ولكن بوتيرة معقولة على غرار 2013 بدعم من مناخ الإعمال الإيجابي والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات التنمية.

والائتمان المصرفي المقدم من البنوك السعودية مؤشر على مدى ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي لأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت الأهلي كابيتال في تقريرها الذي أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء إن الائتمان المصرفي المقدم من البنوك للقطاع الخاص في المملكة بلغ 1.07 تريليون ريال (285.3 مليار دولار) في 2013 وهو ما يتجاوز 96 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك.

وأضاف التقرير "دورة الأعمال الإيجابية في المملكة تشجع الاستثمارات النشطة رغم إصلاحات سوق العمل والتوترات الجيوسياسية وتغير السياسة الحصيفة للاقتصاد العالمي."

وتعتزم الحكومة السعودية إنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014 بزيادة 4.3 بالمئة عن ميزانية 2013 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

وتوقعت الأهلي كابيتال استمرار نمو السياسة التوسعية للبنوك "ولكن بوتيرة معقولة" على غرار الوضع في 2013 وقالت إن من المرجح أن تقوم البنوك بإعادة تقييم جودة الأصول في محافظها.

كان الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى معدلاته خلال 2013 في مايو أيار الماضي عندما بلغ 16.4 بالمئة لكنه تراجع منذ ذلك الحين ليسجل في ديسمبر كانون الأول أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2012 عندما بلغ 12.5 بالمئة.

وفي علامة على النظرة المستقبلية الإيجابية للبنوك قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر في يناير كانون الثاني إن البنوك ستواصل تحقيق أداء جيد خلال 2014 في ظل فرص كبيرة للإقراض بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد على خلفية الإنفاق الحكومي السخي وارتفاع أسعار النفط.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)