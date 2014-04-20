الخليج الدولي البحريني ينوي إصدار سندات بملياري ريال سعودي

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نشرة إصدار اليوم الأحد أن بنك الخليج الدولي البحريني يعتزم إصدار سندات بفائدة متغيرة قيمتها مليارا ريال سعودي (545 مليون دولار) لأجل خمس سنوات وذلك عن طريق طرح خاص في السعودية.