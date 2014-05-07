القصيبي السعودية تقترح على الدائنين دفع ما لا يقل عن 20 سنتا للدولار

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة أحمد حمد القصيبي اليوم الأربعاء اليوم الاربعاء انها اقترحت برنامجا لإعادة هيكلة ديونها على الدائنين تسدد بموجبه ما لا يقل عن 20 سنتا لكل دولار تدين به.

وذكرت الشركة في بيان أن الخطة التي كشفت النقاب عنها في اجتماع الدائنين في دبي تفضي لدفع 10 بالمئة من مطالبات الدائنين كدفعة مقدمة بعد الاتفاق وتستهدف سداد ما بين 40 و60 بالمئة من مطالبات الدائنين.