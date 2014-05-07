مقدمة 1-القصيبي السعودية تقترح على الدائنين دفع ما لا يقل عن 20 سنتا للدولار

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دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية اليوم الاربعاء إنها اقترحت على الدائنين برنامجا لإعادة هيكلة ديونها تسدد بموجبه ما لا يقل عن 20 سنتا عن كل دولار تدين به في إطار سعي الشركة لاستئناف محادثات متعثرة منذ وقت طويل بشان تسوية.

وانهارت الشركة ذات الملكية العائلية في 2009 بالتزامن مع سقوط مجموعة سعد التي يقودها معن الصانع.

وقالت القصيبي في بيان اليوم الاربعاء صدر بعد اجتماع مع الدائنين في دبي إن لديها التزامات مباشرة لبنوك ومؤسسات مالية تبلغ نحو ستة مليارات دولار.

ومن جهة أخرى قالت الشركة إنها استثنت مطالبات متعلقة بوحدات تابعة لها مثل المؤسسة المصرفية العالمية التي مقرها البحرين والتي تسبب انهيارها في 2009 في مشكلات لمجموعة القصيبي.

وبمقتضى مقترح القصيبي ستدفع الشركة عشرة بالمئة من مطالبات الدائنين كدفعة مقدمة لإظهار حسن النوايا بحسب البيان. وستدفع عشرة في المئة أخرى بعد خمس سنوات من بيع أصول عقارية ستجنبها كضمان بحسب ما قالته القصيبي في نسخة من العرض أمام الدائنين حصلت عليها رويترز.

ولم تحدد الشركة الأصول العقارية التي ستشكل الضمان وقالت في العرض إن محفظة العقارات قيمتها 3.44 مليار ريال (917.2 مليون دولار).

وأضافت القصيبي أنها تهدف إلى سداد ما بين 40 إلي 60 بالمئة من إجمالي المستحقات للدائنين لكن ذلك سيعتمد على المبالغ التي سيجري استردادها من دعاوى قانونية في جزر كايمان والسعودية ضد معن الصانع والشركات التي يسيطر عليها إضافة إلى قضايا ضد بنكين سعوديين.