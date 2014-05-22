دار الأركان السعودية تجمع 400 مليون دولار من إصدار صكوك

دبي 22 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية في بيان اليوم الخميس إنها جمعت 400 مليون دولار من إصدار صكوك وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.

وذكرت الشركة في إشعار إلى الجهات التنظيمية أنها اجتذبت قائمة نهائية بطلبات اكتتاب تزيد قيمتها على مليار دولار لشراء صكوكها البالغ أجلها خمس سنوات.

وأضافت أن التسعير النهائي جاء بنسبة ربح 6.5 بالمئة. ويقل هذا عن 6.75 بالمئة أعلن أمس الأربعاء ويدخل في نطاق السعر الاسترشادي المبدئي الذي أعلن يوم الثلاثاء ويقل عن سبعة بالمئة بقليل.

وتولى تنسيق الإصدار وإدارة دفاتره الخير كابيتال - وهو وحدة لبنك الخير البحريني الذي يشغل رئيس مجلس إدارته نفس المنصب في دار الأركان - ودويشته بنك والإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس.