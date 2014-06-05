البنك السعودي للاستثمار يبيع صكوكا بقيمة 533 مليون دولار لتعزيز رأس المال

دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك السعودي للاستثمار اليوم الخميس إنه أكمل إصدار صكوك ثانوية بقيمة ملياري ريال(533.3 مليون دولار) لتعزيز رأس المال ليصبح أحدث بنك في المملكة يستخدم مثل هذه الأداة لتعزيز الاحتياطيات.

وقال البنك في بيان الي البورصة السعودية ان أجل الصكوك يبلغ عشر سنوات مع خيار يعطي البنك الاحقية في استرجاعها بعد خمس سنوات.

واضاف ان عائد الصكوك جرى تحديده عند 145 نقطة اساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة اشهر (سايبور).

وقال البيان ان اصدار الصكوك سيساهم في دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وفق متطلبات بازل 3 وايضا زيادة قدرة البنك على التوسع في الاعمال المصرفية.

وكانت مصادر أبلغت رويترز في مارس اذار ان البنك اختار ذراع الاستثمار المصرفي لبنك الرياض لترتيب الاصدار.

والبنك السعودي للاستثمار -ثامن اكبر مصرف في المملكة من حيث حجم الاصول- هو أحدث بنك في السعودية يصدر صكوكا لتعزيز رأس المال.

وباع البنك الاهلي التجاري -أكبر بنك في السعودية- صكوكا بقيمة 5 مليارات ريال في فبراير شباط بينما قالت مصادر في مايو ايار ان البنك السعودي الفرنسي يخطط لاتمام اتفاق قبل نهاية هذا الشهر.