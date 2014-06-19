البنك السعودي الفرنسي ينتهي من إصدار سندات بقيمة ملياري

الرياض 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي رابع أكبر البنوك المدرجة في المملكة إنه استكمل أمس الأربعاء إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في طرح خاص لدعم قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3.

وقال البنك في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن أجل الإصدار عشر سنوات لكن يحق للبنك سدادها بعد خمس سنوات.

ووفقا للبيان بلغ العائد على الصكوك - التي ستعزز رأس المال من المستوى الثاني - 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

وهذا الإصدار هو أحدث إصدار للصكوك يجريه بنك في المملكة بهدف تعزيز رأس المال.

وفي وقت سابق من الشهر قال البنك السعودي للاستثمار إنه استكمل إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال لأجل عشر سنوات ويمكن سدادها بعد خمس سنوات على غرار صكوك السعودي الفرنسي. وحدد السعودي للاستثمار سعر صكوكه عند 145 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر.

وتشير أحدث البيانات المالية إلى أن إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنك السعودي الفرنسي بلغ 15.57 بالمئة في نهاية مايو أيار انخفاضا من 16.29 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي. وتشمل النسبة رأس المال الأساسي والتكميلي ويعد مؤشرا رئيسيا للوضع المالي للبنك.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)