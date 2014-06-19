السعودية للكهرباء توقع اتفاقا للحصول على قرض حسن بقيمة 49.4 مليار ريال

الرياض 19 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء في بيان اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع وزارة المالية للحصول على قرض حسن بقيمة 49.4 مليار ريال (13.2 مليار دولار).

كانت الشركة قالت في أواخر مارس اذار إنها تلقت مرسوما ملكيا يقضي بمنحها قرضا حسنا قيمته 49.4 مليار ريال (13.2 مليار دولار) لتمويل مشروعات لكنها لم تذكر اي تفاصيل آنذاك.

وقال بيان اليوم الذي نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "تود الشركة ان توضح أنها قد استكملت توقيع اتفاقية القرض الحسن مع وزارة المالية يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2014 والتي تتضمن إجمالي مبلغ القرض الحسن 49.4 مليون ريال...لفترة سماح مدتها عشر سنوات بعد دفع كامل مبلغ القرض للشركة."

ووفقا للبيان ستقوم الوزارة بدفع القرض للشركة خلال خمس سنوات على عشرين دفعة ربع سنوية.

وستسدد الشركة أول قسط بعد 15 سنة من تاريخ تسلم أول دفعة من القرض على أقساط سنوية بقيمة 4.9 مليار ريال لمدة عشر سنوات من ايرادات الشركة.

كانت الشركة حصلت في يونيو حزيران 2011 على قرض حسن بقيمة 51.1 مليار ريال لأجل 25 عاما للمساعدة على تمويل مشروعات تهدف لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وينمو الطلب على الكهرباء في المملكة بنحو ثمانية بالمئة سنويا إذ يرتفع استهلاك الكهرباء مع زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف.

كان زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة قال في مارس اذار إن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من 375 مليار ريال خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023 لإضافة 22 ألف ميجاوات من طاقة التوليد و260 محطة تحويل جديدة.

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