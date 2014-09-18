الإسلامي للتنمية يسعى لجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك ويخفض السعر

دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار إن البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له حدد حجم إصداره من الصكوك لأجل خمس سنوات عند 1.5 مليار دولار اليوم الخميس بينما خفض التسعير إلى الحد الأدنى من نطاقه السابق للسعر الاسترشادي.

وجرى تحديد السعر النهائي عند عشر نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد أن كان نطاق السعر الاسترشادي السابق يتراوح بين 10 و12 نقطة أساس بينما بلغ السعر المبدئي 15 نقطة أساس.

وذكرت الوثيقة أن طلبات الاكتتاب تقترب من ملياري دولار. وتم إغلاق دفاتر الاكتتاب في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

واختار البنك الذي يتمتع بالتصنيف الممتاز ‭‭‭AAA‬‬‬ كلا من سي.آي.إم.بي ودويتشه بنك وبنك الخليج الأول وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وماي بنك وناتيكسيس وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية إلى زيادة إصداراته من الصكوك لأهداف منها تعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين والوصول إلى مستويات تسعير مماثلة لبنوك التنمية الأخرى.