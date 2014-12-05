حصري-المركزي اليمني لا يتوقع طلب السداد المبكر لقرض سعودي بقيمة مليار دولار

صنعاء/دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لرويترز إن السعودية لم تطلب من اليمن السداد المبكر لقرض بقيمة مليار دولار وإن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك لا يتدخلون في عملياته.

وكانت مصادر قالت لرويترز هذا الأسبوع إن السعودية علقت معظم مساعداتها المالية لليمن في مؤشر على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لمقاتلي الحوثيين الشيعة الذين تربطهم صلات ودية مع إيران خصم المملكة في المنطقة.

ومع تأثر المالية العامة سلبا بقتال مسلحي القاعدة وهجمات قبلية متكررة على خطوط أنابيب النفط اعتمدت صنعاء على السعودية في استيراد الوقود وتمويل رواتب العاملين في الحكومة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.

لكن بعد سيطرة المقاتلين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول علقت السعودية معظم تلك المساعدات وهو ما ألقى بظلال الشك على مصير القرض البالغة قيمته مليار دولار الذي أودعته في البنك المركزي اليمني عام 2012 لدعم الاحتياطات المتناقصة.