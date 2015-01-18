مسؤول في سابك السعودية: لا خطط لدينا لاصدار سندات في 2015

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد ان الشركة لا تخطط لاصدار سندات هذا العام ولكنها تدرس إعادة تمويل قرضين الأول يستحق في يونيو حزيران والثاني في نوفمبر تشرين الثاني.

وأعلنت الشركة المنتجة للكيماويات والبلاستيك والمعادن في وقت سابق اليوم أن صافي ربح الربع الاخير من عام 2014 هبط 29 بالمئة في حين انخفضت المبيعات عشرة بالمئة ويرجع ذلك بشكل أساسي لانخفاض أسعار النفط.