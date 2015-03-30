مقدمة 1-أرامكو السعودية توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار

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الخبر (السعودية) 30 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة عشرة مليارات دولار مع 27 مؤسسة مالية مستفيدة من الظروف المواتية في السوق للحصول على شروط أفضل للاقتراض.

وذكر البيان أن الاتفاقية الجديدة ستحل محل أخرى قائمة بقيمة أربعة مليارات دولار يحل أجلها في وقت لاحق من العام الحالي.

وتقدم الاتفاقية مثالا جديدا على استخدام الشركات بمنطقة الخليج السيولة الكبيرة المتوافرة في النظام المصرفي المحلي لخفض تكاليف تمويلها وزيادة آجال قروضها.

وتعكس الاتفاقية أيضا توجها عاما بين شركات النفط الكبرى في العالم والتي جمعت مبالغ قياسية من سوق الدين في أول شهرين من 2015 إذا استغلت تكاليف الإقراض المنخفضة للغاية في تعزيز توزيعات الأرباح والميزانيات وتمويل عمليات الاستحواذ.

وأكد البيان خبرا نشرته رويترز في 12 مارس آذار قالت فيه إن أرامكو تقترب من استكمال اتفاق قرض منخفض التكلفة تكهن مصرفيون باستخدامه في تمويل شراء حصة في شركة لانكسيس الألمانية للمطاط الصناعي.

وقالت أرامكو أكبر مصدر للنفط في العالم في بيانها إن التسهيلات الائتمانية الجديدة ستوزع على شريحتين بالدولار الأمريكي والريال السعودي وهي تسهيلات احتياطية بما يعني أن الشركة ستحصل على هذه الأموال حين تحتاج إليها.

وتبلغ الشريحة المقومة بالعملة الأمريكية سبعة مليارات دولار من بينها ستة مليارات تسهيلا لمدة خمس سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة بهامش 12 نقطة أساس.