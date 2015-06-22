مصادر: بنك الرياض السعودي يسعر صكوكا بقيمة 4 مليارات ريال

من ديفيد فرنش وارشانا نارايانان

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن بنك الرياض رابع أكبر مصرف في السعودية من حيث حجم الأصول أصدر صكوكا بقيمة أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لدعم رأس المال.

وقالت المصادر إن الإصدار - الذي يهدف لدعم الشريحة الثانية من رأس المال أو ما يعرف برأس المال التكميلي - جرى تسعيره بنهاية الأسبوع الماضي عند 115 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

وتحدثت المصادر بشرط عدم الإفصاح عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد.

كان بنك الرياض أعلن عن الإصدار الخاص للصكوك في الخامس من مايو ايار. ويبلغ أجل الصكوك عشر سنوات مع إمكانية استعادتها بعد مرور خمس سنوات.

ولم يستحب البنك لطلب التعليق.

وقالت المصادر المصرفية إن الصفقة لم تنجح بسهولة في جذب المستثمرين بسبب التسعير الذي كان معروضا.

وقال مصدر إنه جرى تسعير الصفقة عند 105 نقاط أساس لكنه تعين زيادة العائد لجذب الطلب الكافي للإصدار بأكمله.