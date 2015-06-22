مصادر: بن لادن السعودية تسعر إصدار صكوك بقيمة مليار ريـال

من ديفيد فرنش وأرتشانا نارايانان

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن مجموعة بن لادن السعودية إحدى كبرى شركات البناء في المملكة سعرت صكوكا لأجل 364 يوما بقيمة مليار ريـال (267 مليون دولار).

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن أنه تم تسعير الإصدار بمعدل ربح قدره 2.5 بالمئة.

ويتولى ترتيب الإصدار ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي والوحدة السعودية لبنك بي.إن.بي باريبا.

وتبني مجموعة بن لادن مطارات ومستشفيات وجامعات فضلا عن عمل توسعات بالحرم في مكة والمسجد النبوي في المدينة. ويقول الموقع الإلكتروني للمجموعة إنها استكملت مشروعات في مناطق أخرى بالشرق الأوسط إلى جانب أفريقيا وآسيا.

ولم ترد الشركة على اتصالات هاتفية للحصول على تعليق.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر لرويترز إن حصيلة الإصدار ستستخدم في تمويل تكاليف متعلقة بعملها في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. وبن لادن هي المقاول الرئيسي للمشروع الذي يهدف إلى زيادة سعة المطار ليستوعب 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2035.