بنك الرياض السعودي يصدر صكوكا بقيمة 4 مليارات ريال عبر طرح خاص

الرياض 24 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الرياض رابع أكبر مصرف في السعودية من حيث حجم الأصول إنه انتهى بنجاح من إصدار صكوك لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) عبر طرح خاص.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن الإصدار يهدف إلى "تعزيز القاعدة الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها."

وبحسب البيان يحق للبنك استرداد الصكوك في نهاية العام الخامس من الإصدار. وبلغ العائد على الصكوك 115 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

كانت مصادر قالت لرويترز يوم الاثنين إن البنك انتهى من الطرح الهادف لدعم الشريحة الثانية من رأس المال أو ما يعرف برأس المال التكميلي. وكان البنك قد أعلن عن الإصدار الخاص للصكوك في الخامس من مايو ايار.

وبعد فترة نمو قوي في عمليات الإقراض سعت البنوك السعودية لدعم احتياطيات رأس المال على مدى العامين الماضيين عبر إصدارات صكوك وأسهم مجانية.

كان بنك ساب خامس أكبر بنوك المملكة من حيث قيمة الأصول قال الشهر الماضي إنه باع صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال لأجل عشر سنوات بعائد 130 نقطة أساس فوق سايبور.

وبحسب البيانات المالية لبنك الرياض بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال - والذي يشمل المستويين الأول والثاني من رأس المال - 17.5 بالمئة بنهاية مارس اذار.

وتفرض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قيودا صارمة على البنوك وتلزمها بتوفير مستويات مرتفعة من احتياطيات رأس المال وفق المعايير الغربية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)