بنك الرياض يسعر صكوكا بأربعة مليارات ريال لتعزيز رأس المال

دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن بنك الرياض رابع أكبر بنك سعودي من حيث الأصول قد سعر صكوكا لتعزيز رأس المال قيمتها أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار).

وقال البيان إن سعر الصكوك تحدد بمقدار 115 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.

وقال مصدر بالبنك إن السعر تحدد بعد إصدار نطاق استرشادي أولي بين 105 و115 نقطة أساس.

وقال الإشعار إن الصكوك لأجل عشر سنوات ويمكن استردادها بعد خمس سنوات وتهدف إلى تعزيز قاعدة رأسمال البنك وتنويع مصادر التمويل. كانت مصادر أبلغت رويترز أن حصيلة الإصدار ستستخدم لتعزيز رأس المال من المستوى الثاني أو ما يعرف برأس المال التكميلي.

وتنتهج الجهة التنظيمية في المملكة نهجا متحفظا وتشترط على البنوك الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية مرتفعة قياسا إلى المعايير الغربية.

وبعد فترة من النمو القوي للإقراض سعت البنوك السعودية إلى تجديد احتياطياتها الرأسمالية في العامين الأخيرين باستخدام أدوات مثل السندات والأسهم المجانية.

كان البنك السعودي البريطاني (ساب) خامس أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول باع صكوكا قيمتها 1.5 مليار ريال بأجل مماثل لإصدار بنك الرياض وبسعر بلغ 130 نقطة أساس فوق سايبور وذلك حسبما أعلنه في مايو أيار.