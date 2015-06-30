ابيكورب تختار 4 بنوك لترتيب إصدار صكوك دولية

من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر إن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) ومقرها السعودية فوضت أربعة بنوك لترتيب أول إصدار لها لصكوك دولية هذا العام فيما قد يكون اول طرح محتمل لأدوات دين دولية من المملكة في اكثر من عام.

وقال مصدران مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير معلنة إن ابيكورب عينت ستاندرد تشارترد وبنك الخليج الأول والأهلي كابيتال وجي.آي.بي كابيتال لترتيب إصدار الصكوك.

وقال أحد المصدرين إن ابيكورب ربما تضيف بنوكا أخرى قبل أن تمضي قدما في الصفقة.

والبنوك الأربعة المفوضة مدرجة أيضا كمتعاملين ومرتبين لبرنامج صكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار أطلقته ابيكورب في وقت سابق بحسب نشرة اطلعت عليها رويترز.

وصنفت موديز برنامج الصكوك عند ‭‭Aa3‬‬ وهو ما يتماشى مع تصنيفها للشركة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت رويترز إن ابيكورب -وهي شركة استثمار في الطاقة تملكها حكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)- تسعى لطرح أول إصدار للصكوك هذا العام.

وآخر صفقة مقومة بالدولار لاصدار للصكوك من السعودية كانت في مايو أيار 2014 حينما باعت دار الأركان للتطوير العقاري صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 400 مليون دولار.