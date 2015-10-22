الرئيس التنفيذي:‭ ‬موبايلي تسعى للاتفاق على شروط جديدة مع الدائنين بنهاية العام

من ماثيو سميث

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أحمد فروخ الرئيس التنفيذي لاتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم الخميس إن شركته تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين بحلول نهاية 2015 لوضع شروط جديدة لبعض الديون المستحقة السداد.

وكشفت شركة الاتصالات المملوكة جزئيا لمؤسسة الإمارات للاتصالات (إتصالات) المسجلة في أبوظبي في فبراير شباط عن أنها انتهكت شروط قروض من عدة مقرضين بعدما عدلت بيانات مالية سابقة وهو ما نتج عنه هبوط حاد في الأرباح.

وجاء ذلك نظرا لأن تسهيلات التمويل الطويلة الأجل من عدة مقرضين تتطلب أن تحقق موبايلي حدا أدنى من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين وانخفضت تلك الأرباح بعد التعديلات المالية دون المستوى المتفق عليه.

وتوقعت موبايلي -ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة- في فبراير شباط أنها ستتوصل إلى اتفاق مع الدائنين بنهاية يونيو حزيران لكن ذلك لا يزال بعيد المنال.

وقال فروخ لقناة العربية التلفزيونية "أتوقع أن يكون الموضوع خالص آخر السنة ان شاء الله" مضيفا أن شهر رمضان والأجازات في أغسطس آب ساهما في التأخير.

وقالت موبايلي في مارس أذار إن تسهيلات تمويلية بقيمة اجمالية 2.4 مليار ريال (639.98 مليون دولار) تستحق في 2015 و2.1 مليار ريال تستحق في 2016 بينما تستحق بقية ديون الشركة على مدى الفترة حتى 2024.

وأدى الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن القروض إلى تصنيف بعض قروض الشركة كالتزامات حالية بحسب بيان نتائج موبايلي أمس الأربعاء والذي أظهر أن الشركة تحولت إلى تسجيل خسائر بلغت 158 مليون ريال في الربع الثالث من العام.

وفي أواخر يوليو تموز عدلت موبايلي بياناتها المالية في 27 شهرا حتى 31 مارس أذار مخفضة إجمالي أرباحها في تلك الفترة بنحو 1.76 مليار ريال في أحدث محاولة منها لتسوية فضيحة محاسبية. وأعلنت حينئذ عن خسائر للربع الثاني من العام قدرها 900.9 مليون ريال.

وأغلق سهم موبايلي منخفضا 10.1 بالمئة في البورصة السعودية اليوم الخميس.