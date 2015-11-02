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ملخص-موديز: العجز المالي سيدفع السعودية لإصدار مزيد من السندات

Mon Nov 2, 2015 4:21pm GMT
 
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2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - موديز:

- العجز المالي السعودي سيحفز المزيد من إصدارات السندات وإجراءات السيطرة على الإنفاق.

- الوضع المالي السعودي يضعف لكنه مازال قويا نسبيا.

- تقول عن السعودية: رغم أن الحكومة بدأت في خفض النفقات فإن المزيد من التخفيضات ستقلص العجز المالي على الأرجح.

- موديز تتوقع استمرار زيادة إصدار السندات بالسعودية حيث سيرتفع معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 بالمئة في نهاية 2015. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 