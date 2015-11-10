مصادر: السعودية تهدف لإصدار أول سندات خارجية العام القادم
دبي 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر بالقطاع المصرفي اليوم الثلاثاء إن السعودية تهدف إلى بدء بيع سندات في السوق العالمية من العام القادم في إطار مساعيها لإيجاد السبل لسد عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.
وقالت المصادر التي ناقشت الأمر مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن السلطات لم تنته بعد من خطة إصدار السندات الأجنبية لكنها تحرز تقدما صوب ذلك الهدف.
وقال مصرفي خليجي كبير طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر "سيكون في يناير كانون الثاني أو يونيو حزيران أو 2017.. لست متأكدا.. لكنه شيء يفكرون فيه... إنها فكرة مطروحة بلا ريب." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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