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مال: السعودية تصدر سندات قيمتها 20 مليار ريال للبنوك الأسبوع القادم

Mon Nov 16, 2015 5:25pm GMT
 
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الرياض 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أفاد موقع مال على الانترنت نقلا عن مصادر لم يسمها اليوم الاثنين أن الحكومة السعودية تجري محادثات مع البنوك المحلية لبيعها سندات بالعملة المحلية قيمتها 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) من المقرر تخصيصها الأسبوع القادم.

وفي حين ستظل آجال الاستحقاق دون تغيير عن الإصدار السابق في أكتوبر تشرين الأول فإن العائدات التي ذكرها موقع مال للطرح الجديد مختلفة. وسيبلغ عائد الشريحة الخمسية اثنين بالمئة وشريحة السبع سنوات 2.25 بالمئة والعشر سنوات 2.90 بالمئة وفقا للموقع.

وبهذا يصل حجم السندات التي أصدرتها الحكومة للبنوك المحلية هذا العام 95 مليار ريال. واستأنفت الحكومة إصدار السندات للبنوك في يوليو تموز للمرة الأولى منذ 2007 لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 