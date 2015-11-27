جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي والمعروض النقدي بالسعودية في أكتوبر

27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تباطؤ نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 5.0 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول وهو أقل معدل له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010 مقارنة مع 7.1 بالمئة في سبتمبر أيلول. وانخفض معدل نمو المعروض النقدي (ن3) إلى 3.9 بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010 نزولا من 8.5 بالمئة. المعروض النقدي(%) نهاية أكتوبر نهاية سبتمبر نهاية أكتوبر 2015 2015 2014 التغير السنوي ن1 8.0 12.8 13.1 التغير السنوي ن2 6.3 9.7 15.3 التغير السنوي ن2-ن1 1.6 1.3 21.8 التغير السنوي ن3 3.9 8.5 14.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 5.0 7.1 15.7 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي (بالمليار ريـال) 2401.3 2426.1 2752.9 نسبة التغير (%) -12.8 -12.2 3.6 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)