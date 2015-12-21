باكورة إصدارات السعودية من السندات قد تلقى ترحيبا حارا من المستثمرين

من كارين ستروكر

لندن 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قد تلقى باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب إذا طرحتها المملكة في الأسواق عام 2016 وإن كان مديرو الصناديق يقولون إنهم بحاجة لعوائد تعوضهم عن المخاطر السياسية وتلك المتعلقة بأسعار النفط.

وتستنزف السعودية احتياطياتها من العملة الصعبة مع هبوط أسعار النفط وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الاحتياطيات انخفضت في سبتمبر أيلول بواقع 100 مليار دولار أو ما نسبته 12 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وفي ظل ربط الريال بالدولار وما تواجهه المملكة من عجز في الموازنة يفوق 100 مليار دولار هذا العام تتوافر أمام السعودية خيارات لسد العجز مثل تقليص المزايا التي تقدمها للمواطنين ورفع الضرائب والاقتراض.

وطرح خيار تخفيض المزايا الاجتماعية للنقاش وقد يتم كشف النقاب قريبا عن إصلاحات أخرى في الموازنة العامة من بينها عمليات خصخصة.

غير أن مصادر مصرفية قالت لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة ستبيع سندات تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في العام المقبل. وأضافوا أن السندات الدولية ستصدر بالحجم القياسي ومن المرجح أن يصل أجلها إلى عشر سنوات.

ورغم المشكلات السياسية والاقتصادية من المتوقع أن تجتذب القدرة المالية التي تتمتع بها المملكة المستثمرين إلى الإصدار الجديد إذ تملك السعودية احتياطيات تقارب 700 مليار دولار في حين تأتي نسب ديونها بين الأدنى في العالم.

وقال ريجيس شاتيليه مدير استراتيجية الائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال "إنه (السعودية) بلد يملك احتياطيات ضخمة ومن ثم لا يواجه خطر التخلف عن السداد في المستقبل المنظور كما يتمتع بتنوع جيد للصناديق والمستثمرين المعنيين بالأسواق الناشئة ولذلك سيكون هناك قطعا طلب على تلك السندات."