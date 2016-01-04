تكلفة التأمين على ديون السعودية تقفز مع توتر العلاقات مع إيران

لندن 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون السعودية اليوم الاثنين لأعلى مستوياتها منذ 2010 على الأقل بعدما تدهورت العلاقات مع إيران في مطلع الأسبوع.

وقطعت المملكة علاقاتها مع إيران أمس الأحد في رد فعل على اقتحام سفارتها في طهران بعد يوم من تنفيذ الرياض حكم الإعدام في أحد رجال الدين الشيعة.

وأظهرت بيانات من ماركت أن تكلفة التأمين على ديون السعودية لأجل خمس سنوات ارتفعت 25 نقطة أساس عن اليوم السابق لتصل إلى 175 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2010 على الأقل.

وفي وقت سابق قفزت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال السعودي لأجل عام - والتي ترتفع عندما يتعرض الريال المرتبط بالدولار لضغوط - إلى 680 نقطة مقتربة من أعلى مستوياتها في 16 عاما والذي سجلته في نهاية ديسمبر كانون الأول.

وتواجه الأصول السعودية ضغوطا متزايدة مع اقتراب أسعار النفط من 38 دولارا للبرميل. وتضمنت ميزانية المملكة لعام 2016 خفضا في الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة في محاولة لتقليص العجز.