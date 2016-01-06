السعودية للكهرباء توقع قرضا بقيمة 1.4 مليار دولار لأجل 3 سنوات

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج إنها وقعت اليوم الاربعاء اتفاقا في لندن للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بقيمة 1.4 مليار دولار مع سبعة بنوك أجنبية لأجل 3 سنوات.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن البنوك التي وقعت معها الاتفاق هي "بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي وبنك ميزوهو وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية وإتش إس بي سي وجي بي مورجان وكريدي إجريكول ودويتشه بنك."

وكانت الشركة وقعت اتفاقا للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بقيمة 2.5 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول الماضي مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة في بيان اليوم "القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة تبلغ 7.75 مليار ريال."

وقالت السعودية للكهرباء الاسبوع الماضي إن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في أسعار تعرفة بيع الطاقة الكهربائية وأسعار الوقود سينتج عنها زيادة متقاربة في الإيرادات وتكلفة الإنتاج.

وفي مايو ايار أبلغ زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة رويترز أن السعودية للكهرباء تبحث عن فرص استثمارية لتخفيف الضغوط المالية على نشاطها الأساسي في توليد الكهرباء.