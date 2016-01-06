مقدمة 1-السعودية للكهرباء توقع قرضا بقيمة 1.4 مليار دولار لأجل 3 سنوات

(لإضافة تعليق من الرئيس التنفيذي للشركة)

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج إنها وقعت اليوم الاربعاء اتفاقا في لندن للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بقيمة 1.4 مليار دولار مع سبعة بنوك أجنبية لأجل 3 سنوات.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن البنوك التي وقعت معها الاتفاق هي "بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي وبنك ميزوهو وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية وإتش إس بي سي وجي بي مورجان وكريدي إجريكول ودويتشه بنك."

وقال زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي اليوم إن التسهيلات "ستساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل ومتطلبات الاستثمار المستمرة مما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها الرأسمالية ويحسن إدارة واستغلال النقد ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة."

وكانت الشركة وقعت اتفاقا للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بقيمة 2.5 مليار ريال في ديسمبر كانون الأول الماضي مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة في بيان اليوم "القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة تبلغ 7.75 مليار ريال."

وأضاف الشيحة أن التمويل يعكس "رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وايجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل مشاريعها وصولا إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية والطلب المتزايد عليها. توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء بشكل خاص."