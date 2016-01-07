معادن السعودية: شركة تابعة ستقترض 4 مليارات ريال من صندوق التنمية الصناعية

دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم الخميس إن شركة "معادن وعد الشمال للفوسفات" التابعة لها ستقترض أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاءات .

وقالت شركة معادن -أكبر شركة تعدين في المملكة العربية السعودية- في بيان للبورصة إن الصندوق وافق على تمويل إنشاء مصانع مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

وقالت معادن إن قرضا بقيمة 900 مليون ريال سيستخدم لتمويل إنشاء مصنع الأمونيا برأس الخير في حين سيستخدم قرض آخر بقيمة مماثلة لتمويل مصنع ثنائي فوسفات الأمونيوم في رأس الخير أيضا. وسيجري سداد القرضين على 14 قسطا نصف سنوي على سبع سنوات.

وسيستخدم قرض ثالث بقيمة مليار ريال لتمويل إنشاء مصنع حمض الكبريتيك ومحطة الكهرباء في مدينة وعد الشمال وسيتم سداده على 16 قسطا نصف سنوي على ثماني سنوات.

أما القرض الرابع بقيمة 1.2 مليار ريال فسيستخدم لتمويل إنشاء مصنع حمض الفوسفوريك ومصنع تركيز خام الفوسفات في مدينة وعد الشمال وسيتم سداده على 16 قسطا نصف سنوي أيضا لفترة ثماني سنوات.

وتمتلك معادن 60 في المئة من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات في حين تمتلك شركة موزايك 25 في المئة وتمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 15 في المئة. وستقدم الشركات الثلاث ضمانات للقرض كل بحسب حصته في الشركة.