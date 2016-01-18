المملكة القابضة السعودية تستكمل إعادة تمويل قرض بقيمة 350 مليون يورو

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إنها استكملت عملية إعادة تمويل قرض بقيمة 350 مليون يورو (381.3 مليون دولار).