جبل عمر السعودية تتفق مع وزارة المالية على تأجيل موعد سداد قرض بقيمة 3 مليارات ريال

الرياض 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة جبل عمر للتطوير السعودية في بيان اليوم الخميس إنها توصلت لاتفاق مع وزارة المالية لتأجيل موعد سداد قرض بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) لأجل ثلاثة سنوات إضافية ليحل القسط الأول في يناير كانون الثاني 2019.

ولم تتمكن جبل عمر من سداد 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) وهو القسط الأول من القرض والذي حل موعد استحقاقه في اول يناير كانون الثاني من العام الجاري وقالت آنذاك إنها تتوقع التوصل لاتفاق جديد مع وزارة المالية لتأجيل موعد سداد القرض.

وحصلت الشركة على القرض في 2011 لأجل ثمانية أعوام إضافة إلى عامين فترة سماح.

وقالت في بيان اليوم "تم توقيع ملحق اتفاقية مع وزارة المالية السعودية (الجهة الممولة) تم بموجبها تأجيل سداد التمويل لفترة إضافية بحيث يحل سداد القسط الأول بتاريخ 01-01-2019."

وتعمل الشركة على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

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