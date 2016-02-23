مجلس إدارة السعودية للكهرباء يقر اقتراض نحو مليار دولار لتمويل مشروع

الرياض 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على تمويل جزء من مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء عبر اقتراض ما يصل إلى مليار دولار من وكالات الصادرات الكورية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المجلس وافق "على تمويل جزء من التكلفة الرأسمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية عن طريق واحدة أو أكثر من وكالات الصادرات الكورية وذلك في صورة قرض مباشر أو قرض بضمان هذه الوكالات أو أي شكل آخر من أشكال التسهيلات المالية وذلك بحد لا يتجاوز مليار دولار."